"قراران للنيابة والداخلية بشأن كورونا والسجن لمتهمي حادث محطة مصر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"حرصا على سلامة النزلاء".. تعليق الزيارات في السجون 10 أيام بسبب "كورونا"

علّقت وزارة الداخلية، الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، بداية من غدا الثلاثاء حتى الخميس بعد القادم؛ حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء ومواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

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مصرع 4 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع 4 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمحيط بحيرة المنزلة في الدقهلية.

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وزير الداخلية يلتقي نظيره اليمني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أحمد بن أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني خلال زيارة الأخير لمصر على رأس وفد من معاونيه لاستكمال المشاورات الأمنية التي أجراها الجانبان على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت بالعاصمة التونسية مطلع الشهر الجاري.

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تعليمات للنيابة العامة لمواجهة "كورونا"

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من التعليمات، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل الأماكن التابعة للنيابة العامة.

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مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حريق منزل بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الإثنين، في حريق منزل بناحية الزوك الغربية دائرة مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

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تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بالتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ6 أبريل

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 6 أبريل؛ للاطلاع.

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تفاصيل الأحكام المشددة على 14 متهما بقضية حادث "قطار محطة مصر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر بأحكام تراوحت من المشدد 15 عاما إلى سنتين.

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المؤبد لـ112 متهمًا والبراءة لـ80 آخرين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

عاقبت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، ١١٢متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

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تأجيل طعن المتهمين في قضية "فضّ رابعة" على أحكام الإعدام والسجن لـ 23 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 23 مارس؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

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المؤبد لـ ٧ متهمين في قضية "دواعش سيناء"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد ل ٧ متهمين و المشدد ١٥ سنة لمتهمين، كما قضت المحكمة ببراءة ٣ متهمين وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء".

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