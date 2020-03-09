النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس جمال إبراهيم سيد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمفطم والضرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه.

وذكر النائب العام في بيان له اليوم الإثنين، أن المتهم استعمل نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري وجارِ استكمال التحقيقات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ذكرت في بيان رسمي لها أنها قبضت على جمال إبراهيم السيد، فجر اليوم الإثنين لاتهامه في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبة وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

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وبحسب بيان، ألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذً لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وافقت أمس الأحد على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وجاء طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب "الشويخ" من مجلس النواب اعمالًا للمادة 113 من الدستور التي تنص على "أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس".