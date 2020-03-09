منع البصمة وتواجد أهالي المتهمين.. 4 تعليمات للنيابة العامة لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من التعليمات، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل الأماكن التابعة للنيابة العامة.

وجاءت التعليمات للنائب العام على النحو التالي:

- إصدار التعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

- إلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.

Advertisements

- الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها.

- توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم ويتم توفير من بند المصروفات الضرورية المرسل إلى كل نيابة.

وجاءت قرارات النيابة، إيمانا من المستشار النائب العام بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، وإيماءً إلى الأخبار المتداولة حول فيروس "كورونا" وأعراضه ومخاطره.



