"حرصا على سلامة النزلاء".. تعليق الزيارات في السجون 10 أيام بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

علّقت وزارة الداخلية، الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، بداية من غدا الثلاثاء حتى الخميس بعد القادم؛ حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء ومواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك في تصريح لمسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية اليوم الإثنين، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مسئول الإعلام الأمني، إن قرار تعليق الزيارات؛ بناءً على توصيات وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات السلامة على المواطنين من الفيروس القاتل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.