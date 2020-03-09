الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع 4 عناصر إجرامية "شديدة الخطورة" في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمحيط بحيرة المنزلة في الدقهلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام أكدت تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية إتجار في الأسلحة والمخدرات، وسرقة، وشروع في قتل، في أحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.

وأوضحت أن عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مكان تواجد الـ4 عناصر بمعرفة قوات البحث الجنائي والأمن المركزي، مشيرة إلى أن قوات الأمن تبادلوا إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرعهم وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزي.

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وعثر بحوزة المتهمين على بندقتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، و13 خزينة، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وسلاحين أبيض، و5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.