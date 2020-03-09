أخبار مصر | "الأوقاف": صلاة الجمعة في الساحات المفتوحة.. والخطبة 15 دقيقة فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": صلاة الجمعة في الساحات المفتوحة.. والخطبة 15 دقيقة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وإن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.

وشددت الوزارة على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/3/2020م بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها، أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة، وذلك كإجراء وقائي مؤقت سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.