أخبار مصر | وزير الخارجية يبحث تطورات الأزمة الليبية مع الأمين العام للأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يبحث تطورات الأزمة الليبية مع الأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السفير سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، لبحث

مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة"؛ وتم تناول أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه

تم بحث سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.

ومن جانبه، عبر "جوتيريش" عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوهًا لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.