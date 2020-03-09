أخبار مصر | عاشور يعتمد "أسرة محامي وطن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يعتمد "أسرة محامي وطن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من شباب محامي القاهرة الجديدة، بحضور محمد أبوالغيط، عضو نقابة القاهرة الجديدة، وذلك لاعتماد كيان تحت مسمى “أسرة محامي وطن”.

وقال محمد أبو الغيط، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، إن "عاشور" وافق على اعتماد "أسرة محامي وطن"، حتى تعمل تحت مظلة النقابة العامة، منوها إلى أن الأسرة تهدف إلى تكوين محامي وطني خالص.

وأضاف "أبوالغيط" أن الأسرة اختارت محمد عبدالعزيز، ليكون رئيسًا لها، منوها إلى أن أغلب محامي القاهرة الجديدة يشاركون فيها.

