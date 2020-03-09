أخبار مصر | "عاشور" يوافق على تأسيس غرف للمحامين بمحاكم القضاء العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يوافق على تأسيس غرف للمحامين بمحاكم القضاء العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النقيب العام سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة النقابية لمحامي القضاء العسكري، بحضور نبيل عزت، رئيس اللجنة، وسامح صديق المشرف عليها، ولفيف من أعضاء اللجنة.

وقال سامح صديق، المشرف على اللجنة النقابية لمحامي القضاء العسكري، إن لقاء النقيب العام جاء في إطار تأييد محامي اللجنة له ودعمه في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري.

وأضاف "صديق" أن النقيب العام وافق على مجموعة من الطلبات التي قدمتها اللجنة له، ومنها تأسيس غرف المحامين بمحاكم القضاء العسكري على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء مكتبة قانونية باستراحة المحامين بالمحكمة العسكرية بمدينة نصر.

