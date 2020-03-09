أخبار مصر | "الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقف المدارس وتعليق الفعاليات.

وحسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، قالت المنظمة: "هناك دول لا تعلن عن إصابات كورونا على أراضيها" مضيفة: "نواصل دعمنا للدول التي تعاني من انتشار كورونا".

وتابعت الصحة العالمية، أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة كورونا فعالة: "الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار".