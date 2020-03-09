أخبار مصر | نقيب السياحيين: نتواصل باستمرار مع المرشدين ونطالب بوحدات فحص ثابتة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب السياحيين: نتواصل باستمرار مع المرشدين ونطالب بوحدات فحص ثابتة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، إنه في تواصل دائم على مدار الساعة مع جميع المرشدجين السياحيين على مستوى الجمهورية، وكل مرشد بعد أن يفرغ من يوم عمله يرسل فيديو أو رسالة عن خط سيره وكيف كان يومه.

وأضاف نحلة في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن المرشدين متعاونيين تمامًا مع جهات الفحص التي تقوم دوريًا بالمرور عليهم، بل ويطالبون بتثبيت وحدات فحص قريبة من الأماكن السياحية لفحص كل مرشد بعد الانتهاء من عمله.

وأشار نحلة إلى أن أحد المرشدين فور ما أحس بارتفاع في درجة حرارته بادر بالتوجه للحميات القريبة منه، والتي أحالته لحميات العباسية وتم إجراء التحليل له وثبا سلبيته، وأوصى الأطباء بعدم احتكاكه بأحد لمدة لا تقل عن 10 أيام وبالفعل قام بعزل نفسه بمكان إقامه منفصل عن أسرته.

وقال نحلة إن الدولة المصرية لم تتقاعس في مواجهة فيرس كورنا حيث اتخذ كل الإجراءات التي أوصت بها الصحة العالمية، وبالفعل مصر من أقل بلدان العالم إصابة بالمرض حتى الآن.

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وكان نحلة قد نفى كل ما تردد عبر بعض المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول غلق المنشآت الفندقية وإلغاء الرحلات السياحية في الأقصر، حيث لا صحة للأمر وليس على مستوى الأقصر فقط بل على مستوى الجمهورية، حيث أن الحركة السياحية منتظمة في جميع المعابد والمقاصد السياحية.

وحصلت الخليج 365 على بعض الفيديوهات التي من خلالها يتواصل المرشدين السياحيين من داخل الأماكن السياحية فيما يشبه التقرير اليومي عن الحالة السياحية، فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم في بيان لها أن المناطق الآثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر شهدت إقبالا سياحيًا كبيرًا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وأن آلاف من الزائرين والوفود السياحية، زاروا اليوم العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي، وكذلك المتاحف الأثرية، ومعدلات الزيارة تزداد يومًا بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر، وأعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك على سبيل المثال، قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي، فهناك حالة ازدهار سياحي بجميع المناطق الأثرية.