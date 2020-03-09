أخبار مصر | بيان عاجل من 'الأعلى للإعلام' بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من 'الأعلى للإعلام' بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن متابعته عن كثب، كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأهاب المجلس في بيان له، بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، التزام الدقة والمهنية، وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها

كما طالب المجلس، البرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور، بضرورة الالتزام بالتأكد من صحة هذه المعلومات، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

وأكد المجلس في بيانه، أنه سيتخذ اجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.