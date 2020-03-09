مصر | تجديد حبس مراسل أبلة فاهيتا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس مراسل أبلة فاهيتا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الإثنين، تجديد حبس المراسل الشاب شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الثانية له، والتي حملت الرقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وأهدافها.

وقد واجهت النيابة "شادي" بتحريات الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا" والتي جاء فيها قيام شادي بالإجتماع مع الكوادر الإثارية داخل محبسه أثناء العرض علي النيابات والمحاكم بالإتفاق على النظام الحاكم.

وذلك أثناء حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الأولى له والتي حملت الرقم 621 لسنة 2018 التي كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله منها يوم 4فبراير 2020 ليتم التحقيق معه في قضية جديدة، والتي نفى فيها شادي كافة الإتهامات الموجهة له.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، قرر في وقت سابق، قبول الاستئناف المقدم من شادي أبو زيد، على قرار حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، وإهانة وزارة الداخلية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المراسل شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات.

ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، بقصد تكدير السلم العام في إطار تنفيذ أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ونشر فيديو يسخر فيه من الشرطة.