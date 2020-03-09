مصر | عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض اليوم على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وذلك باستغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧،٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.