مصر | عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري وجاري إستكمال التحقيقات أمام النيابة المختصة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض اليوم على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر جمال الشويخ في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.
وذلك باستغلال نفوذه لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧،٥ مليون جنيه لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.