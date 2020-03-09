مصر | استعجال تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص عقار بولاق المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص عقار بولاق المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة بولاق أبو العلا، تقرير اللجنة الهندسية في معاينة عقار قديم إثر انهيار جزئي لخمس طوابق، له والذي أسفر عن مصرع شخص واصابة أخر.

وصرحت النيابة بدفن جثة الضحية والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما كلفت رجال المباحث بالتحريات حول الواقعة.

يذكر أنه وورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بانهيار عقار بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف وتبين انهيار سقف الطابق الأول من عقار مكون من 5 طوابق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان المتوفى والمصاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.