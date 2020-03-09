مصر | عاجل.. تعليق الزيارات بجميع السجون بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق الزيارات بجميع السجون بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤل مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتبارًا من الغد الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

