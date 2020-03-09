مصر | ننشر تحقيقات النيابة في مصرع خفير حرقا بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات النيابة في مصرع خفير حرقا بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة السلام الجزئية الي اقوال الشهود العيان في واقعة مسن لقي مصرعه متفحما داخل خيمته.

وقال الشهود أمام النيابة إن المتوفي كان يعمل خفير في موقف سيارت منذ 20 عاما في منطقة السلام وحسن السمعه والسلوك.

وأضافوا أن المتوفي كان يعيش بمفرده هنا في القاهرة فزوجته وأولاده يعيشون في الصعيد، وقالوا إن يوم الواقعة وعند وصولهم للموقف 7 صباحا تفاجئوا بدخان كثيف وجثته كانت مسجاه علي الأرض ومحترقه ووجود بعض الأخشاب التي قاما باشعالها للتدفئته محترقه أيضا بجانبه.

كما جاء في مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل ستيني العمر يدعي "شعبان. م" وان الجثة محترقة بالكامل بالاضافة لعدم وضوح الملامح من الاحتراق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بالعثور على جثة مسن ويعمل خفير في موقف سيارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.