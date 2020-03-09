شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد، وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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