شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا، وذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

تضمنت توجيهات الوزير للمحافظين، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، مطالبا بضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

وأكد شعراوي على أهمية الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

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وفيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاه، وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها وكذا المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

كما وجه الوزير المحافظين بضرورة إبراز كافة الإجراءات الوقائية، مطالبا بعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف ورفع درجة الاستعداد لمتابعة ومديري المديريات المختلفة بالمحافظات للوقوف على التطورات.

في سياق متصل، وفي إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بنشر لافتات توعوية للعاملين بالوزارات والجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من فيروس «كورونا»، قامت وزارة التنمية المحلية بنشر لافتات توعوية وملصقات إرشادية داخل أروقة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له للتعريف بفيروس الكورونا وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنباً للإصابة به والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

وتابع اللواء محمود شعراوي التقارير الواردة من غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة الصحة وإدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات فيروس الكورونا اولاً بأول ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التي تم تحديدها في كل محافظة في حال الضرورة.