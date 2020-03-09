شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة.. وألا تزيد الخطبة على 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، وذلك اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وأكدت وزارة الأوقاف أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.
ونبهت وزارة الأوقاف على مديري المديريات على مستوى الجمهورية بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11 مارس الجارى بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة .
وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا كإجراء وقائي مؤقت سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.
كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشؤون المساجد، والدكتور أيمن أبوعمر ،وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام التفتيش العام.
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