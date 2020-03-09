شكرا لقرائتكم خبر عن لم نتطرق للشيشة.. الحكومة تكشف موعد إلغاء قرار تعليق التجمعات والموالد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخذ قرارا بتعليق إقامة الفعاليات التي تتضمن تجمعات جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الجمهورية مثل الموالد والمناسبات الشعبية .

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وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن القرار تضمن إلغاء كافة الموالد المقرر عقدها قريبا حتى إشعار أخر .

وتابع نادر سعد: «في هذه الفترة لن تعقد أي من الموالد لحين السيطرة على فيروس كورونا، وهذا القرار مستمر لحين تحسن الأوضاع والسيطرة على وباء كورونا عالميا».

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء حول مستجدات فيروس كورونا إن الوضع الصحي مستقر بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل، فضلًا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي