شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، مساء الاثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش».

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وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، مساء الاثنين بأن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا «غسان سلامة»؛ وتم تناول أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية.

كما تم بحث سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.

من جانبه، عبر «جوتيريش» عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.