شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة الزقازيق تحت شعار «بكرة لينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الاثنين، فعاليات مهرجان الأسر الطلابية، تحت شعار«بكرة لينا»، والمستمرة فعالياته حتى الخميس المقبل، بمشاركة كليات الجامعة في الأنشطة الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، الفنية، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، منسق عام الأنشطة ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، والدكتورة إيناس سالم، وكيل كلية التربية رياضة بنات لشؤون التعليم والطلاب ومستشار لجنة الأسر العليا، والدكتورة ريهام زايد، مستشار اللجنة الاجتماعية العليا بالجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

بدأت الاحتفالات بطابور عرض يضم طلاب الكليات، لإظهار هوية كل كلية داخل الحرم الجامعي، وعدد من الطلاب الوافدين بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على توفير وتقديم الدعم المستمر للأنشطة المتنوعة خلال العام الدراسي، وتعزيز المشاركة الطلابية بها بهدف تنمية قدراتهم واكتسابهم المهارات، وبناء جيل قوي قادر على المشاركة في خطط التنمية المستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المهرجان يدعوا إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية روح العمل الجماعي، والمنافسة الإيجابية بين الطلاب.

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وجه «شعلان» طلاب الجامعة إلى ضرورة إستغلال أوقاتهم، وطاقاتهم بشكل إيجابي واستثمار فرص المشاركة في الأنشطة الطلابية ذات المجالات المتعددة، لتعزيز قدراتهم وبناء شخصياتهم، ليتمكنوا من خدمة مجتمعهم بصورة إيجابية.

وقال الدكتور عبدالمنعم نافع، إن المهرجان يأتي في إطار إهتمام الجامعة بجذب الطلاب الجدد، للمشاركة في الأنشطة للطلابية المختلفة، واكتشاف المواهب الجديدة، واختيار الأفضل من بينهم لتمثيل الجامعة في المسابقات المختلفة، مشيراً إلى سعادته بمشاركة الطلاب الوافدين بالمهرجان هذا العام، واندماجهم في الأنشطة إلى جانب دراستهم العلمية داخل الحرم الجامعي.

وخلال الاحتفال كرم الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، الدكتورة زينب الإسكندراني، أستاذ التعبير الحركي بكلية التربية رياضية بنات، بإهدائها درع الجامعة تقديرًا لمجهوداتها وإسهاماتها المتميزة في تنظيم عروض المهرجان، متمنياً لها ولجميع القائمين على تنظيم «مهرجان الأسر الطلابية» دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أنه من المقرر تنفيذ عدد من المسابقات خلال أيام المهرجان، المقرر أقامته في فترة من 9 حتى 12 مارس الجاري، في النشاط الرياضي «كرة قدم خماسي، وتنس طاولة»، والنشاط الثقافي «دوري معلومات»، والنشاط الاجتماعي «لعبة الشطرنج»، والنشاط الفني «فنون تشكيلية، وغناء فردي».

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة الزقازيق تحت شعار «بكرة لينا»

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة الزقازيق تحت شعار «بكرة لينا»

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بجامعة الزقازيق تحت شعار «بكرة لينا»