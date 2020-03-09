شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: السيسي لم يتدخل في قانون «الإدارة المحلية» ولم يُعرض عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتدخل في أي أمر يخص مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا: «الرئيس لم يتدخل في هذا الأمر، ومحدش عرض عليه هذا المشروع».

وأضاف: «مشروع قانون الإدارة المحلية نوقش في المجلس وتم إرجاء مناقشته داخل المجلس».

كان النائب محمد عطا سليم، أعلن رفضه لمشروع قانون بشأن تنظيم عمل نواب المحافظين، قائلاً: «هذا القانون محترم لكن يجب النظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، وكان يجب إصدار قانون الإدارة المحلية أولا»، وأضاف: «تم نقل صورة غير دقيقة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الإدارة المحلية، البلد جاهزة للإدارة المحلية وأي حاجة»، وهو ما رفضه «عبدالعال»، قائلا: «لا تُقحم رئيس الجمهورية في الأمر».