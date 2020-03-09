شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تنتهي من الاستعدادات لانتخابات داري «التحرير والمعارف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة الوطنية للصحافة مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف التي تجرى غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يجري فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة، أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

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وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.

ويتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها على ضرورة الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي، لإتاحة الفرصة أمام لجنة الاشراف على الانتخابات استكمال الإجراءات في شفافية وهدوء، يتيح فرص عادلة للمنافس.