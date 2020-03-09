شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، مساء الاثنين، بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن.
فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتباراً من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.
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