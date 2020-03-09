شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مجموع مواد «البناء الموحد» ويؤجل الموافقة النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في مجموع مواده، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

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ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الشكر للنواب على جهدهم أثناء مناقشة القانون الذي تضمن 75مادة، وتمت مناقشته على مدى ثلاث جلسات، مطالبا وزير الإسكان باضطلاع لجنة الإسكان بالبرلمان على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.