شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في خبر كاذب بشأن «توصل الصحة لعلاج كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لموقع الجمهورية اليوم، للتحقيق فيما نشره الموقع حول نجاح وزارة الصحة في التوصل لعلاج لفيروس كورونا.

وعقدت اللجنة اجتماعا لها برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في اتهام عدد من الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، والخاضعة لسلطة المجلس، بنشر أخبارا كاذبة والترويج للشائعات فيما يتعلق بانتشار فيرس كورونا بمصر.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعها غدا لرفع توصيات إلى المجلس في اجتماعه المقبل برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لاتخاذ ما يلزم تجاه المواقع والوسائل والصفحات المتهمة بارتكاب مخالفات.