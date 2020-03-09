شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح وتحذير.. «الأعلى للإعلام» يُصدر بيانًا بشأن تغطية فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا، بشأن التغطية الإعلامية بشأن فيروس كورونا المستجد.

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وقال «المجلس»، في بيانه: «يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها .

كما يهيب المجلس بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور ضرورة الالتزام بالتأكد من صحة هذه المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة .

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيتخذ اجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين «.