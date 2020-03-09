شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار والأماكن.. كل ما تريد معرفته عن تحليل الكشف عن كورونا (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً لتقديم معلومات للمواطنين الراغبين في إجراء تحليل «pcr»

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء تحليل «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا» للمواطنين الراغبين في السفر للدول التي تشترط إجراء هذا التحليل.

وجاء في الإنفوجراف، أن تكلفة إجراء التحليل للمواطن المصري تبلغ 1050 جنيهاً، بينما تبلغ تكلفتها للأجنبي 70 دولاراً، مع التأكيد بأن تكلفة التحليل لا تتضمن أي هامش ربح للدولة، علماً بأنه لا يوجد ما يسمى بإجراء تحليل PCR«» مستعجل.

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ورصد الإنفوجراف، أن إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل اعتباراً من 9 حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار يومياً، ومن المقرر أن يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل بداية من يوم 14 مارس إلى نحو 1000 اختبار يومياً، حيث يتم سحب العينات من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً، ويتم استلام نتيجة التحليل بعد 24 ساعة من الساعة 3 عصراً حتى 11 مساءً.

وجاء في الإنفوجراف، أن أولوية الاختبار تكون للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، مع ضرورة إحضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وتذكرة السفر، بالإضافة إلى إحضار عدد 2 صورة شخصية، علماً بأن صلاحية شهادة التحليل سارية لمدة 24 ساعة فقط.

أما بشأن آليات الحجز والاستفسار عن إجراء التحليل المطلوب، فقد أوضح الإنفوجراف، أنه يمكن للراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى الموقع الإلكتروني: www.clap.mohp.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن 15335.