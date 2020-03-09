شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربي إلى مدينة العريش بعد انقطاع 7 ساعات متتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربي إلى مدينة العريش بعد انقطاع دام نحو 7 ساعات متتالية، بسبب عطل في الدائرة الثانية المغذية لمدينة العريش، في منطقة التلول بمركز بئر العبد.

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وأكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بشمال سيناء، أن خروج الدائرة رقم 2 المغذية لمدينة العريش، بسبب عطل في أحد أبراج الكهرباء في منطقة التلول بمركز ومدينة بئر العبد، تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن مدينة العريش والشيخ زويد ورفح.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن توقف معظم الخدمات الحكومية، وتوقف برامج ضخ المياه في مختلف الأحياء والتجمعات، بجانب انقطاع خدمات الهواتف الأرضية والمحمولة وشبكات الإنترنت، ما سبب حالة من الغضب لدي المواطنين.

أضاف المصدر، أنه تم إعادة التيار الكهربي بعد تشغيل وحدتي توليد الكهرباء في المحطة البخارية بالعريش، لحين الانتهاء من إصلاح الدائرة المعطلة في منطقة التلول ببئر العبد.