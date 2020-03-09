شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 47 من العاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على الوحدات الصحية ومكتبى التموين والشؤون الإجتماعية بالمركز للتأكيد من الإنضباط الإدارى، وأسفرت عن إحالة عدد 47 من العاملين للتحقيق.

وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية عن عدم التزام 40 من العاملين بمواعيد العمل الرسمية، وكذلك 3 من العاملين بإدارة الشؤون الإجتماعية لترك العمل خلال المواعيد الرسمية، و4 من العاملين بمكتب تموين المجد لترك المكتب مغلقًا حتى الساعة التاسعة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الحكومية، ولضمان حسن سير وانتظام العمل بها، والتزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.