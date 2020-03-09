شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» توضح نتائج تحاليل «كورونا» لمواطن عائد من العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن محافظة البحيرة خالية من أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن نتائج التحاليل الخاصة بمواطن مصرى عائد من دولة العراق جاءت سلبية، وعدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «بيومى»، في تصريحات، أن المواطن تم عزله يوم السبت الماضى في مستشفي الصدر بدمنهور، والتي خصصتها وزارة الصحة والسكان لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، عقب ظهور أعراض ارتفاع في درجة الحرارة والسعال، وتم أخذ عينات من المصاب، وإرسالها إلى المعامل المركزية بالوزارة، والتى أظهرت سلبية نتائج التحاليل، وغادرت الحالة المستشفي.

وأكد «بيومى» أن فرق الرصد بمديرية الصحة في المحافظة تقوم بمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج في منازلهم لمدة 14 يومًا.