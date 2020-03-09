شكرا لقرائتكم خبر عن توصية من «الصحة العالمية» بشأن وقف الدراسة في دول انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور تيدروس ادهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، كل الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا وقف المدارس وتعليق الفعاليات.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.

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وذكر العديد من البلدان لا يعلن الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا، وأن جميع المجتمعات المحلية والحكومات عليها أن تتعامل بجدية، وهناك دول مثل الصين وإيطاليا وسنغافورة وغيرها قامت بالتوعية اللازمة وتوسيع الشبكة اللازمة لمراقبة المرض وسرعة اكتشافه.

وأكد أن الحكومات يجب أن تسير وفقا للسياق، وأن المنظمة أرسلت مساعدات إلى 120 بلدا لدعمها في الحماية من انتشار الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنها جمعت منذ الجمعة نحو 300 مليون دولار دعم من بعض الدول منها المملكة العربية السعودية.

وأكد أدهانوم أن هناك تناقصا في الحالات في دول كثيرة منها الصين وكوريا الجنوبية، وقال: «نشعر بأن إيطاليا تقوم بالجهود المناسبة».