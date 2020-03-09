شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معرض دمنهور للكتاب تنفيذَا لقرار رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تأجيل معرض الكتاب بدمنهور، الذى كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 12 وحتى 21 مارس الجاري، وذلك لأجل غير محدد.

يأتي القرار تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان من المقرر عقد مؤتمر صحفى غدًا الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، مع اللجنة التنسيقية للمعرض، للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة.