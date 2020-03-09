شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الإنجيلية» تؤجل نشاطها بأسيوط والمنيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تأجيل جميع فعاليات وزيارات رئاسة الطائفة الإنجيلية لكل من محافظة أسيوط والمنيا، والتي كان من المقرر عقدها الأسبوع الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «فيروس كورونا».
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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