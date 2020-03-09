شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السادات تلغي الاحتفال بعيدها السنوي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة السادات تحت رئاسة الدكتور أحمد بيومي، إلغاء عيد الجامعة السنوي، والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم الموافق 11 مارس الجاري.

ونشرت الجامعة، في بيان لها، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم إلغاء كافة الإحتفالات والإجتماعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات اعتباراً من اليوم.

وتابعت الجامعة في بيانها أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى الجامعة والمباني الملحقة والتابعة بالجامعة ووضع المطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.