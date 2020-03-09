شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد على مساندتها لما يحفظ الأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، المُكلَف باستلام رسالة الرئيس عبدالفتاح ‪السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين؛ وقام بتسليم نظيره الوزير السعودي الرسالة الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن الموقف الحالي من قضية سد النهضة وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات، مُعرباً عن الأمل في مواصلة المملكة في دعمها وتضامنها مع الموقف المصري.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية السعودي أعرب من جانبه عن دعم المملكة لمصر، مؤكداً على مساندة السعودية لما يحفظ الأمن القومي المصري.