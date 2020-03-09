شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» ترفع درجات الاستعداد وتعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، إعلان حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها لمواجهة إنتشار فيروس «كورونا»، وشكلت غرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة في الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية.

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن غرفة العمليات تتلقى استفسارات وتساؤلات وتتلقى البلاغات حال وجود أى إصابات أو اشتباه في أي حالة فيروسية لمرض كورونا، مؤكدًا على أننا في تواصل وانعقاد دائم وخطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أي طارئ تواجهه المنشأة.

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وأشار «المصري» في بيان صحفي، إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت دليلاً مصورًا حوال الإجراءات الإحترازية والتوعوية لمواجهة انتشار «فيروس كورونا المستجد» وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتي ألزمت الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أى حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

أوضح «المصري»، أن الجهاز الإداري بالغرفة قام بتعميم منشور على جميع أعضاء الجمعية العمومية، تضمن هذه التعليمات، وكذلك كافة الإجراءات الواجب توافرها والمتبعة في أمن وسلامة الغذاء، وتوقيع الفحوص الطبية الدورية على العاملين بالمطاعم والكافتيريات السياحية.

ونوه المصرى، أننا من خلال التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والغرف الأربعة الشقيقة نتابع ما تسفر عنه الفحص الطبى على العاملين بالمناطق التي تم رصد واكتشاف بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا، والمخالطين سواء من السائحين الآخرين أو العاملين بالمركب وعائلاتهم .

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن الغرفة ستعقد خلال الساعات المقبلة العديد من الدورات والندوات الطبية بالتعاون مع الشركات الصحية المتخصصة في أعمال التعقيم والفحصوص الطبية، من أجل نشر الوعى بمواجهة فيروس كورونا لاتباع المنشآت هذه التعليمات، فضلاً عن قيام لجنة التدريب بالغرفة بنشر مجموعة من الإرشادات الصحية الفيلمية عبر الصفحة الرسمية للغرفة على الفيس بوك، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالغرفة كوسائل مساعدة في نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمقاومة الفيروس.