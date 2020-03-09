شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وقف الاحتفالات بالموالد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وقف الاحتفالات بالموالد وتعطيل الفعاليات حفاظا على أرواح المواطنين بسبب كورونا.

وأضاف في مداخلة على قناة «أم بي سي مصر»، الاثنين، أن «تأجيل التجمعات حتى إشعار آخر، وهذه الفترة لن تكون هناك أي احتفالات بالموالد».