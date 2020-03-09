مصر | اعترافات صادمة لوالدة طفلة عقب هتك عرضها بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة لوالدة طفلة عقب هتك عرضها بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت والدة الطفلة "لاما. أ"، اليوم الاثنين، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض ابنتها لهتك العرض على يد طليق أختها، بأنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

وأفادت في تحقيقات النيابة، بأنه في يوم الواقعة، كانت ابنتها ذاهبة إلى خالتها "طليقة المتهم"، والتي تقطن في الدور الخامس، وفي أثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة إعطائها للحلويات.

وأضافت والدة الطفلة، أنه عقب مجيئها، اكتشفت واقعة الهتك، عندما كنت تستبدل ملابسها، فرأيت ووجدت أحمرارا شديدا عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.

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وأمرت نيابة العجوزة، شمال الجيزة، بعرض الطفلة " لاما" 4 سنوات على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان إذا تم هتك العرض من عدمه؛ للوقوف على ظروف الواقعة.

وباشرت النيابة، التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة وتدعى "لاما" تبلغ من العمر 4 سنوات، على يد طليق خالتها.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما. أ"، تبلغ من العمر 4 سنوات، تتهم طليق شقيقتها ويدعى "سامي. ع"، 49 عاما بهتك عرض طفلتها، والذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.