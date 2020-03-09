مصر | الأمن العام ينجح في تصفية 4 من العناصر الإجرامية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام ينجح في تصفية 4 من العناصر الإجرامية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، في تصفية أربعة من العناصر الإجرامية المتخصصة في تجارة السلاح والمخدرات.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف عدد أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والهاربين على إثر حملة تطهير بحيرة المنزلة.

حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مفادها قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة الشقي خطر، 40 عاما، والسابق اتهامه في عدد 17 قضية مخدرات، سلاح نارى، سرقة، إطلاق أعيرة نارية، ومقيم بقرية بدائرة مركز المنزلة بنقل نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع أخرين إلى منطقة القراقرة بالمنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لضبطهم بالقرية محل إقامته.

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حال وصول القوات للمكان وإستشعار العنصر الخطر بها بادر واخرين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها على الفور تم إحكام السيطرة الأمنية وبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.



أسفر التعامل عن مصرع الشقى خطر المذكور وضبط بجوار جثته بندقية آلية وعدد 7 خزن وعدد 160 طلقة من ذات العيار، وكذلك مصرع المعاونين له، وهم المدعو"أ.ص.م"، عاطل، 22عاما، والسابق إتهامه فى عدد 3 قضايا ( سرقة، سلاح، مخدرات" وضبط بجوار جثته، رشاش بورسعيد وعدد 2 خزينة بإحداهما 2 طلقة حارقة، والمدعو"ع.أ.ش"، عاطل، 27 عاما، والسابق إتهامه فى عدد 11 قضية (سرقة بالإكراه، سلاح نارى، شروع فى قتل مخدرات، مشاجرات ) وضُبط بجوار جثته (بندقية آلية وعدد4 خزن وعدد 80 طلقة من ذات العيار.

وكذلك مصرع شقيق الثانى عاطل، 23عاما، والسابق إتهامه فى قضيتى ( شروع فى سرقة، مخدرات وسلاح ) وضبط بجوار جثته (طبنجة وبخزينتها عدد 9 طلقات من ذات العيار -5كجم من نبات البانجو المخدر 2سلاح أبيض "سيف، خنجر")، جميعهم مقيمين بقرية العزيزة دائرة مركز المنزلة، كما أسفر التعامل عن إصابة مجند من قوة قطاع الأمن المركزى بطلق نارى.