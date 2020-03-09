مصر | قاضي "حريق محطة مصر": الحادث اهتزت من هولة قلوب المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي "حريق محطة مصر": الحادث اهتزت من هولة قلوب المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار الدكتور جابر المراغي رئيس محكمة جنايات القاهرة، قبل النطق بالحكم على المتهمين في قضية حادث قطار محطة مصر: إن المحكمة تود أن تقدم لحكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريمة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق الحديد.

وتابع: "إعتاد المجتمع المصري أن يعيش من فينة وأخرى هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد".

وناشد القاضي المشرع المصري بوضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من أبكوا الشعب، وحرموا الأبناء من أبائهم، والأباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حدًا لمثل هذه الجرائم، قبل أن تُختتم الكلمة بـ"حفظ الله مصر وشعبها".

كانت قد أصدرت اليوم الاثنين محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية حكمها في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.