مصر | تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ6 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ6 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيه للضرائب، لجلسة 6 أبريل للاطلاع والتصوير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

كشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيه، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".