مصر | ضبط 3 عاطلين بتهمة تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بتهمة تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، 3 أشخاص لإتجارهم في المخدرات، في القاهرة.

وتمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ح. ع"، 23 عاما، عاطل، ومقيم أبو رجيلة، السكة الحديد، دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه في القضية رقم 5158 لسنة 2016م السلام أول "سلاح من دون ترخيص"، و"أ. ي"، 20 عاما، عاطل، ومقيم 3 شارع عمان، دائرة قسم شرطة عين شمس.

ووجد بحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 1.200 كيلو جرام، كمية من البودر المخدر وزنت 35 جراما، مبلغ مالي 380 جنيها. Advertisements وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما تمكنوا أيضا، من ضبط المدعو"أ. س"، 38 عاما، عاطل، ومقيم 18 حارة احمد أبو المجد، دائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 6607 لسنة 2018م الوايلي "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 750 جراما، و1100 جنيه، وهاتف. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

