مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب في المناطق الجبالية.

البداية كانت بورود معلومات، أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بمشاركة قطاع الأمن العام، بقيام مالك شركة نقل مواد بترولية "له معلومات جنائية"، و4 عاطلين لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط اثنين من المتهمين بمنطقة السلام بالقاهرة، وبمواجهتهما قررا بإشتراكهما مع باقي المتهمين الهاربين في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الممتدة بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وأضاف المتهمين: أنهم استغلوا الطبيعة الجبلية للمكان ونقل المنتجات البترولية المستولى عليها بإستخدام السيارات الخاصة بشركة المتهم الأول "مالك الشركة المذكور" وتصريف متحصلات السرقة بالبيع، وإعترفا بإرتكابه واقعتين شروع في سرقة خط أنابيب بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقي المتهمين.