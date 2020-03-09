شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نبيع الأراضي الصناعية بسعر المرافق فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية.

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وأضاف «الجزار» خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد فرج عامر، الإثنين، أنه «لا نبيع أرض، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين في المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار»، لافتًا إلى أنه «تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين في قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعى لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعي».

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا «أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح»، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط والتي تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، وقال إنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

وأضاف: «الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة في أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه في 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية»، مضيفا أنه بعد الإقبال الكبير الذي فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانى جديد «حدائق العاصمة» بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.