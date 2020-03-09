شكرا لقرائتكم خبر عن هشمت رأس زوجها بـ«طفاية سجائر».. تعرف على قرار النيابة في «جريمة شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس ربة منزل، 15 يومًا، على ذمة القضية، لقيامها بقتل زوجها أثناء نومه، وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، فيما قامت المتهمة بتمثيل الجريمة بالشقة محل الواقعة أمام زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها.

كان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان، تلقى بلاغ المدعو «م. م. ع»، 46 سنة، صاحب محل بقالة، باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه، وإنه يشتبه في وفاته جنائيًا. وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو «ص. م. ع»، 55 سنة، بالمعاش، مسجاه على ظهرها بسرير غرفة النوم، وبمناظرة الجثه، تبين وجود إصابات، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبمناقشة زوجة المتوفي، وتدعى «هـ. ا. ع»، 37 سنة، ربة منزل، اعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه الدائم عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانه وهمية ضدها، فقامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت منذ حوالي شهرين إلا أنه استمر في سوء معاملته لها وتهديدها بالطرد، فقررت التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه افقدته للوعي وعقب ذلك قامت بخنقه وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.