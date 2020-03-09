شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بـ«محلية النواب» حول جهات الولاية على الأراضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، جدلًا حول أسباب تضارب جهات الولاية على الأراضى، وطالب أعضاء اللجنة بتوحيد جهة الولاية. وقال أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مناقشة هذا الطلب جاءت بسبب ما لاحظناه من وجود قصور فى تقديم بعض الخدمات العامة، مؤكدًا أن الشعب المصرى يعانى من تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى. وأوضح «السجينى» أن هناك مشكلات عدة قائمة ومتراكمة منذ سنوات، والمشكلة أن الدولة غير قادرة على التوفيق بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى».

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وأوضح بدوى النويشى، وكيل اللجنة ومقدم طلب الإحاطة، أن تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى له العديد من التأثيرات السلبية على المال العام، وانتشار العشوائيات.

ونوّه الدكتور حسن الفولى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الزراعة، لحصر جميع الأراضى الخاضعة لولاية الإصلاح الزراعى على مستوى المحافظات.

واستمعت اللجنة لبعض ممثلى الجهات المشرفة على أملاك الدولة فى المحافظات، وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى فى تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وإن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيًا إلى ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحة لتلك الحدود الإدارية توضح الإحداثيات بين المحافظات. وتابع: «لا توجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات على الأراضى، والمشكلة موجودة مليون فى المائة».