شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يهاجم الصحافة بسبب «نسوان».. و«عبدالعال» يرد: «تنقل الوقائع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم النائب سعيد طعيمة، وسائل الإعلام خاصة الصحافة منها بسبب نشر انتقادات النائبات للنائب عصام الصافي على استخدامه لفظ «نسوان».

وقال «طعيمة» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، غن «الصحف تركت كل ما قام به مجلس النواب بالأمس، ونقلت هذه الواقعة»، وقال مدافعًا عن زميله: «لفظ نسوان ليس عيبًا، وتم ذكره أكثر من مرة في القرآن الكريم في صورة يوسف»، حسب زعمه.

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ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على النائب، قائلًا: «الصحافة لها كل الاحترام والتقدير، وهي تقوم بنقل ما يتم، وترصد الوقائع فقط سواء في اللجان أو الجلسة العامة»، مشيرًا إلى أن «كون الرأي العام يفسر هذا اللفظ تفسير أخر فهذا ليس مشكلة الصحافة».

وأكد «عبدالعال» أن «لفظ (نسوة) طبقاً للعادات والتقاليد المتعارف عليها هو لفظ منبوذ وينصرف إلى شيء آخر، ويتم استخدامه للنظر إلى المرأة بنظرة أقل مما تستحقه من تقدير واحترام»، مشيرًا إلى أن «النائب صاحب الواقعة وقع في استخدام اللفظ بطريقة عفوية.. وأنا عارف أنه ما يقصدهوش«.

كان النائب عصام الصافي قد أثار أزمة أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، بسبب استخدامه لفظ «نسوان»، أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.

وتسبب حديث النائب في اعتراض النائبات المشاركات في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، ووبخنه قائلات: «مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. إنت تسببت في أذى لينا نتيجة هذا اللفظ». ورد النائب قائلًا: «متزعلوش يا جماعة قصدي حريم، وهذا لفظ ذُكر في القرآن، والمولى عز وجل لم يقل سيدات في كتابه بل قال نِسْوَةٌ».